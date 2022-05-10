Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Ukrayna ziyareti - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Ukrayna ziyareti

10.05.2022 16:04
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Ukrayna ziyareti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın Bucha kentini ziyaret etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın Bucha kentini ziyaret etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi. Bucha'da Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova ile görüşen Baerbock, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının soruşturulması için destek sağlayacaklarını belirterek, "Uluslararası toplum olarak delil toplayacağız. Almanya, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının çözümünde siyasi, mali ve personel açısından tam destek verecek" ifadelerini kullandı.

Baerbock, Bucha'nın cinayetin, tecavüzün, işkencenin sembolü haline geldiğini belirterek, "Geride kalanların acısını ortadan kaldıramayız ancak adaleti sağlamak için elimizden geleni yapabiliriz. Hiç kimse işlediği suçların sonuçlarının olmayacağını düşünmemeli" dedi.

(İHA)

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Ukrayna ziyareti
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Ukrayna ziyareti
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Ukrayna ziyareti
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Ukrayna ziyareti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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