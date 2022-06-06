Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Türkiye vazgeçilmez ortağımız" - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Türkiye vazgeçilmez ortağımız"

06.06.2022 22:41
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Türkiye vazgeçilmez ortağımız"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Pakistan, Yunanistan ve Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Almanya için vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirterek, Almanya'da milyonlarca kişinin kalbinin Almanya ve Türkiye için attığını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Pakistan, Yunanistan ve Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Almanya için vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirterek, Almanya'da milyonlarca kişinin kalbinin Almanya ve Türkiye için attığını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün başlayacak olan ve 10 Haziran'a kadar sürecek Pakistan, Yunanistan ve Türkiye'yi kapsayan ziyaretleri öncesinde yazılı açıklama yaptı. Baerbock, "Türkiye'ye yapacağım ziyaret farklılar oluşturuyor. Başka hiç bir ülke ile olmayan farklı bağların bulunduğu Türkiye vazgeçilmez ortağımızdır. Almanya'da milyonlarca kalp Almanya ve Türkiye için atıyor. Bana göre bu çift kalp atışı, çifte güç anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Baerbock, "Türkiye ziyaretimde her yakın ilişkide olduğu gibi, Türk dostlarımızla açıkça NATO'nun önemi ve Finlandiya ve İsveç'in kabulü yoluyla NATO'nun güçlendirilmesi ele alacağız" dedi.

Baerbock ayrıca, "İnsanlara umut veren Türkiye'nin arabuluculuğu başta olmak üzere, Türkiye'de ifade özgürlüğü, insan hakları, Avrupa Konseyi üyesi olarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi birçok konuyu görüşeceği" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Koca/İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Türkiye vazgeçilmez ortağımız' - Son Dakika

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