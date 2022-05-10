Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'nın Buça şehrini ziyaret etti - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'nın Buça şehrini ziyaret etti

10.05.2022 15:37
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'nın Buça şehrini ziyaret etti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın başlattığı savaşın derin izlerinin görüldüğü Kiev yakınlarındaki Buça şehrini ziyaret etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın başlattığı savaşın derin izlerinin görüldüğü Kiev yakınlarındaki Buça şehrini ziyaret etti.

Baerbock, yaptığı açıklamada, Almanya'nın, Rusya'nın "savaş suçlarının" ifşa edilmesine tam destek verdiğini belirtti.

Baerbock, "Uluslararası bir topluluk olarak kanıt toplayacağız. Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'ya savaş suçlarının tespitine yönelik siyasi, mali ve personel açısından Almanya'nın tam desteğine dair güvence verdim." dedi.

Adaletin sağlanması için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Baerbock, şunları kaydetti:

"Buça bir sembol haline geldi. Akla hayale gelmeyen suçlar, işkence, tecavüz, cinayet yüzünden. Hayal edilemez olan, bu yeri çok uzak gösteriyor. Sonra burada durup fark ediyorsunuz; Buça tamamen normal, huzurlu bir banliyö. Herkesin başına gelebilir. Benim ailem, komşularım olabilir. Hayatta kalanların acısını ortadan kaldıramayız ancak adaleti sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapabiliriz."

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Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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