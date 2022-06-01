Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Ukrayna'yı desteklemede uzun soluğa ihtiyacımız var" - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Ukrayna'yı desteklemede uzun soluğa ihtiyacımız var"

01.06.2022 16:22
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Ukrayna'yı desteklemede uzun soluğa ihtiyacımız var"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'yı destekleme konusunda uzun zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'yı destekleme konusunda uzun zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Baerbock, Federal Mecliste devam eden bütçe görüşmelerinde, Genel Kurul'da bir konuşma yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejisini değiştirdiğini savunan Baerbock, "İlk başta çok hızlı şekilde yürüyüp Ukrayna'yı alacağını düşündü. Sonra her şey bitecekti. Neyse ki bu başarılı olmadı. Bu yüzden (Putin), şimdi Ukrayna'yı destekleyen bizden daha fazla uzun soluğa sahip olduğuna güveniyor." değerlendirmesinde bulundu.

???????Barbock, Ukraynalıların üzerine bombalar yağdığını, Rus birliklerinin şehir ve köyleri yerle bir ettiğini belirterek, "Çünkü bu yeni bir strateji. Önce füzeler geliyor ardından topçu birliklerle birlikte uçaklar ve daha sonra her şey düzlendiğinde tanklar giriyor. Bu, yeni bir yıkım dalgası. Bu, Donbas'ta medeniyetin yok olması anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Bunu görmezden gelmediklerini ve Ukrayna'yı silahlarla desteklediklerini vurgulayan Baerbock, "Ukrayna'yı desteklemede uzun soluğa ihtiyacımız var. Daha fazla silah sevkiyatına ihtiyaç var." dedi.

Almanya'nın şimdi "Iris-T" tipi bir hava savunma sistemini Ukrayna'ya vereceğini aktaran Baerbock, bu modern sistemin teslimatının birkaç ay süreceğini belirtti.

Baerbock, Ukrayna halkını ellerinden geldiğince savunacaklarını kaydetti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Suudi Arabistan: Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak için çaba harcamaya hazırız Suudi Arabistan: Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak için çaba harcamaya hazırız Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'ya yaptırımların devam etmesinin önemini vurguladı Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'ya yaptırımların devam etmesinin önemini vurguladı
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Ukrayna'yı desteklemede uzun soluğa ihtiyacımız var' - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:51:26. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Ukrayna'yı desteklemede uzun soluğa ihtiyacımız var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement