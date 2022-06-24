Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, uluslararası toplumu açlıkla mücadeleye çağırdı - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, uluslararası toplumu açlıkla mücadeleye çağırdı

24.06.2022 13:26

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un açıklaması Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, uluslararası topluma dünyada artan açlığa karşı mücadele etme çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un açıklaması Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, uluslararası topluma dünyada artan açlığa karşı mücadele etme çağrısında bulundu.

Baerbock, Berlin'de düzenlenecek "Küresel Gıda Güvenliği" toplantısı öncesinde Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze ile basın toplantısı yaptı.

Dünyada 345 milyon insanın gıda kıtlığı sebebiyle ciddi tehdit altında bulunduğuna işaret eden Baerbock, bunun "yaşamı tehdit eden, dalga gibi büyüyen bir açlık krizi" olduğunu belirtti.

Baerbock, bunun sebepleri arasında bölgesel ihtilafları, kuraklık, Kovid-19 salgınının sonuçları ve Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı göstererek, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması bir dalgayı tsunamiye dönüştürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın başlamasından sonra gıda fiyatlarının hızla yükseldiğine dikkati çeken Baerbock, "Rusya bu savaşı sebepsiz başlattı. Rusya kasıtlı bir şekilde açlığı bir savaş silahı olarak kullanıyor ve tüm dünyayı rehin tutuyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın yalan haberlerle de savaşı sürdürdüğünü ve bunun suçunu başkasına yüklemeye çalıştığını aktaran Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'daki limanları bloke ettiğini söyledi.

Baerbock, dünyanın birçok yerinde suçlunun kimin olduğunu belirlemek için zamanın olmadığını ve çözümün istendiğini duyduklarını, çözüm bulmak için Berlin'de "Küresel Gıda Güvenliği" toplantısı düzenlediklerini ifade etti.

Bu toplantıda gıda sevkiyatlarının hızlandırılması, gıdanın nakledilmesi için alternatif yolların bulunması ve acil yardımların arttırılması gibi konuların ele alınacağını kaydeden Baerbock, açlığa karşı 44 milyar avroya ihtiyaç duyulduğunu, bunun yarısının finansmanının sağlandığını, bundan dolayı tüm ülkelerin bu konuda ne gibi katkı sağlayacaklarını kendilerine sorması gerektiğini vurguladı.

Baerbock, toplantıya 50 delegasyon ve 40 bakanın katılacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

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