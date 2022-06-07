Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

07.06.2022 14:51
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Resmi ziyaret için Pakistan'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a uygulanan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Resmi ziyaret için Pakistan'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a uygulanan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, İslamabad'da yaptığı açıklamada, Baerbock'a Pakistan ziyaretinde uygulanan hızlı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve bakanın tüm diğer randevularının iptal edildiğini açıkladı.

Burger, Baerbock'un öğle yemeği sırasında tat alamadığını fark ettiğini, ardından uygulanan hızlı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını aktardı.

Baerbock'un ailesinden bir kişide cumartesi günü Kovid-19 tespit edildiği bilgisini paylaşan Burger, ancak Baerbock'un bu kişiyle çok az temas ettiği ve düzenli aralıklarla test yaptırdığını belirtti.

Burger, Baerbock'un bu sabah yaptırdığı diğer bir testin de negatif çıktığını kaydetti.

Baerbock, 10 Haziran'a kadar yapacağı ziyaretler kapsamında Pakistan'ın ardından Yunanistan ve Türkiye'ye geçecekti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

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