Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni açıkladı - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa savunma sanayisinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ulusal Güvenlik Stratejisini açıklayan Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının Avrupa güvenliği üzerinde geniş kapsamlı etkileri olan jeopolitik bir dönüm noktası anlamına geldiğini belirterek "Can güvenliğimiz, demokratik bir Avrupa'da barış ve özgürlüğümüz... Bunları Ulusal Güvenlik Stratejimizde ele alacağız." dedi.

Ukrayna savaşının, Avrupa'nın güvenliğinin NATO'nun ittifakı savunmasına bağlı olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Baerbock, "Bu nedenle stratejik pusula AB'nin güvenlik ve savunma politikasını NATO'nunki ile uyumlu hale getirmeyi ve böylece transatlantik ittifakın Avrupa ayağını güçlendirmeyi ve genişletmeyi amaçlıyor. Bunu yaparken de kendimizi Avrupa savunma sanayisini güçlendirmeye adamalıyız. Sadece daha ??fazlasını yapmak için değil, daha fazla para harcamak için değil, daha etkili olmak için. AB tek başına ABD'den 6 kat daha fazla silah sistemine sahiptir. Artık bu ayrışmayı aşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Baerbock, Rusya'nın saldırgan yaklaşımlarının açık olduğuna dikkati çekerek "Hiçbir ülke, Almanya bile savaş ve barış meselelerinde, adalet ve adaletsizlik meselelerinde tarafsız olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Kendisi için Almanların savaş ve soykırım konusundaki suçluluklarından özel bir sorumluluk sahibi olduğunu belirten Baerbock, bunun hayatı, özgürlüğü ve hakları tehdit edilenlerin yanında olma anlamına geldiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yürüttüğü ve uluslararası hukuku ihlal eden savaşın güvenlik politikası açısından Almanya'yı yeni bir gerçekle karşı karşıya bıraktığını ifade eden Baerbock, "Rusya'nın barış düzenimizden büyük ölçüde kopuşunun ışığında, bize daha da açık bir şekilde rehberlik eden ilkeleri pratik siyasete çevirmeliyiz. Net bir duruş, daha güçlü bir hareket kabiliyeti ve keskinleştirilmiş dış ve güvenlik politikası araçları belirleyici öğelerdir." diye konuştu.

Baerbock, önemli olanın, ekonomik veya enerji bağımlılığı bulunsa dahi yapılan kötülüklere sessiz kalınmaması olduğunu dile getirerek "Bir tavrımız olmalı. Bu, hayatımızın özgürlüğünün güvenliği ile ilgili." ifadelerini kullandı.

Alman Dışişleri Bakanı, ayrıca, enerji bağımlılığını azaltmak amacıyla fosil yakıtlardan uzaklaşıp daha fazla yenilenebilir ve verimli enerjilere geçilmesi gerektiğine işaret ederek temiz enerjiye yatırım yapmanın aynı zamanda güvenliğe yatırım yapmak anlamına geldiğini kaydetti.???????