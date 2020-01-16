Almanya Dışişleri Bakanı : "Hafter ateşkese hazır olduğunu söyledi" - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı : "Hafter ateşkese hazır olduğunu söyledi"

6 saat önce

Darbeci General Hafter ile görüşmek üzere Libya'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Hafter ateşkese hazır olduğunu söyledi" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı :

Darbeci General Hafter ile görüşmek üzere Libya'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Hafter ateşkese hazır olduğunu söyledi" dedi.

General Halife Hafter ile görüşme gerçekleştirmek üzere Libya'nın Bingazi kentinde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Üç saat süren görüşmenin ardından Maas, Moskova'daki görüşmelerde masadan kalkan Hafter'in ön şart olmadan ateşkes için hazır olduğunu duyurdu. Maas, "Hafter kayıtsız şartsız ateşkese hazır" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Koca/İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:50 Kaynak: İHA
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