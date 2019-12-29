Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas İdlib'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas İdlib'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas İdlib'de ateşkes çağrısı yaptı

6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İdlib için kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas İdlib'de ateşkes çağrısı yaptı, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İdlib için kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Maas, Funke Medya Grubuna yaptığı açıklamada, "İdlib'deki insani durum felaket düzeyinde ve daha da kötüleşiyor." ifadesini kullandı.

On binlerce kişinin bombalamalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Maas, "Bu insanlar kışın ortasında ağır şartlar altında kaçmak durumunda kalıyorlar. Acilen saldırıların durdurulmasına ve kalıcı ateşkese ihtiyaç var." dedi.

Funke Medya Grubundaki haberde ayrıca İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 225 bin kişinin Türkiye sınırına doğru ilerlediği belirtildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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