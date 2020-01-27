Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Acil önlem alınmazsa Yahudiler kitlesel olarak ülkeyi terk edecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Acil önlem alınmazsa Yahudiler kitlesel olarak ülkeyi terk edecek - Son Dakika Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Acil önlem alınmazsa Yahudiler kitlesel olarak ülkeyi terk edecek

11 dakika önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yükselen antisemitizme karşı acil önlemler alınmazsa Yahudilerin "kitlesel ölçüde" ülkeyi terk edebileceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Acil önlem alınmazsa Yahudiler kitlesel olarak ülkeyi terk edecek, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yükselen antisemitizme karşı acil önlemler alınmazsa Yahudilerin "kitlesel ölçüde" ülkeyi terk edebileceğini söyledi.


Auschwitz toplama kampının kurtuluşunun 75. yıl dönümü arifesinde haftalık Der Spiegel dergisi için yazan Maas, Yahudi karşıtı hakaret ve saldırıların, gerçek hayat ya da çevrim içi ortamlarda, "her gün karşılaşılan bir olay" haline geldiğini ifade etti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:58 
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