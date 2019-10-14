Son Dakika Haberleri: Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Ankara ile diyalog devam etmeli"
Son Dakika Politika Almanya Dışişleri Bakanı Maas: 'Ankara ile diyalog devam etmeli'

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Ankara ile diyalog devam etmeli"

45 dakika önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Ankara ile diyalog devam etmeli" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas:

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Ankara ile diyalog devam etmeli" dedi.


Lüksemburg'da yapılan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara ile diyaloğun devam etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ile diyaloğu sürdürmenin önemli olduğunu belirten Maas, bundan bir sonuç çıkmaması durumunda başka önlemler üzerine düşünülebileceğini ifade etti. - LÜKSEMBURG

Barış Pınarı Harekatı, Almanya, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:07 Kaynak: İHA
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