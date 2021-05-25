AB, Belarus'a yönelik yaptırımları genişletiyor - Son Dakika

AB, Belarus'a yönelik yaptırımları genişletiyor

25.05.2021 19:39
AB, Belarus'a yönelik yaptırımları genişletiyor, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Liderler Zirvesi'nin ardından Belarus'a karşı yaptırımların genişletilmesi kararı alındığını açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Liderler Zirvesi'nin ardından Belarus'a karşı yaptırımların genişletilmesi kararı alındığını açıkladı.

Belarus'un Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden yolcu uçağını Minsk'e indirmesi ve uçaktaki Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protasevich ve arkadaşı Sofia Sapega'nın gözaltına alınmasından sonra Avrupa Birliği (AB) durumu eleştirmiş ve Belarus'a karşı yaptırım uygulanabileceğini duyurmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus'a karşı yaptırım kararı alındığını belirterek, "Belarus'un gözaltına aldığı 2 kişiyi serbest bırakmasını talep ettik. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) olayı acilen araştırması gerektiğine inanıyoruz. Uluslararası anlaşmaların ihlal edildiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaptırım listesinin henüz belirlenmediğini söyleyen Merkel, "AB ülkelerinin dışişleri bakanlarından yaptırım listesine yeni kişi ve kuruluşları dahil etmelerini ve amaçlanan yeni ekonomik yaptırımlar konusunda karar vermelerini istedik" dedi.

Belarus'ın Ryanair'e ait yolcu uçağını Minsk'e indirmesinin Rusya ile ilişkisinin olup olmadığı konusunda net bir bilginin olmadığını belirten Merkel, "Rusya'nın bu olaya karışıp karışmadığını ele aldık. Bununla ilgili hiçbir bilgimiz olmadığından bu konuyu derinlemesine görüşemedik" ifadelerini kullandı. Merkel, AB ile Rusya arasındaki ilişkilerin de uzun süre görüşüldüğünü belirtti.

Almanya, Belarus Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirmişti

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Belarus Büyükelçisi Denis Sidorenko'yu bakanlığa çağırarak izahat istediğini bildirmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise yaptığı açıklamada, Belarus hükümeti tarafından Minsk'e indirilen Ryanair uçağının zorunlu inişine ilişkin açıklamaların saçma ve inandırıcı olmadığını ifade ederek, "Roman Protasevich'in derhal serbest bırakılması gerekiyor. Protasevich ve arkadaşının hakkında netliğe ihtiyacımız var. Bu nedenle Belarus Büyükelçisini bu akşam Dışişleri Bakanlığına çağırdık. Görüşmeyi Berlin'in Eyalet Dışişleri Bakanı Miguel Berger yönetecek. Aynı zamanda AB'nin devlet ve hükümet başkanları bugünkü Avrupa Konseyi sonuçlarını tartışacaklar. Bu saldırı sonuçsuz kalamaz" demişti.

Uçak krizi

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden Ryanair'e ait yolcu uçağı, Belarus üzerinden transit geçiş yaptığı sırada bomba ihbarı gerekçesi ile başkent Minsk'e zorla iniş yaptırılmıştı. Belarus Hava Kuvvetlerine ait MiG-29 tipi savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağının havaalanına inmesinin ardından yolcular özel kuvvetler tarafından uçaktan indirilerek, güvenlik taramasından geçirilmişti. Uçakta seyahat eden ve şu an Litvanya'da yaşayan Belaruslu muhalif gazeteci Pratasevich ve arkadaşı Sapega'nın gözaltına alındığı açıklanmıştı.

AB ise birlik havayolu şirketlerine uçuşlarında Belarus hava sahasını kullanmama çağrısı yapmıştı. AB üyesi 27 ülke lideri, Belarus havayollarına ait uçakların da Avrupa hava sahasına girişlerini yasaklama kararı almıştı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

AB, Belarus'a yönelik yaptırımları genişletiyor
AB, Belarus'a yönelik yaptırımları genişletiyor
AB, Belarus'a yönelik yaptırımları genişletiyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus, Almanya, Bomba, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB, Belarus'a yönelik yaptırımları genişletiyor - Son Dakika


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