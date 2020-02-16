Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Berlin Konferansı'ndaki hedefler tekrar teyit edildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Maas: 'Berlin Konferansı'ndaki hedefler tekrar teyit edildi' - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Berlin Konferansı'ndaki hedefler tekrar teyit edildi"

13 dakika önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Münih'te düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısında tüm tarafların Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit ettiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas:

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Münih'te düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısında tüm tarafların Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit ettiğini söyledi.

Maas, toplantının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin yardımcısı Stephanie Williams ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda "takip komitesi" kurulduğunu, böylece Berlin'deki Libya Konferansı'nın kararlarından birinin uygulamaya konulduğunu belirten Maas, komitenin, Libya içindeki süreci takip edeceğini dile getirdi.

Maas, komitenin başkanlığının dönüşümlü olacağını, bir sonraki başkanlığın İtalya'ya geçeceği ve toplantının da martta Roma'da düzenleneceğini belirtti.

Berlin'deki Libya Konferansı'nda yer alan tüm katılımcıların bugünkü toplantıya iştirak ettiğine dikkat çeken Maas, "Burada tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti." dedi.


Toplantıda Libya'da silah ambargosuna ilişkin ihlallerin de ele alındığını aktaran Maas, katılımcıların bunun sebeplerine ilişkin çeşitli görüşleri dile getirdiklerini kaydetti.

Maas, tüm katılımcıların, çatışmanın taraflarını destekçilerinden ayırmaya ilişkin izlenilen yolun Libya'daki iç savaşı bitirmek için doğru bir adım olduğu hususunda mutabık kaldığını vurguladı.

Berlin'deki Libya Konferansı'nda alınan kararların BM Güvenlik Konseyinden de geçmesinin önemli olduğunun altını çizen Maas, böylelikle bu kararların Berlin'deki konferansa katılmayanlar için de geçerli olduğunu dile getirdi.

Maas, Libya'da çatışmanın tarafları üzerindeki baskının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Afrika Birliğine sürece katkılarından dolayı teşekkür eden Maas, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin dışişleri bakanlarının da yarın Brüksel'de düzenlenecek aylık rutin toplantıda bir araya geleceğini ve silah ambargosunu görüşeceğini dile getirdi.


İzlenilen yolun zor olduğunu ve hedeflere bugünden yarına ulaşılmayacağını belirten Maas, bu yolun Libya'daki iç savaşı bitirecek bir yol olduğuna inandığını kaydetti.


BM temsilcisi Williams da Berlin'deki toplantıdan sonra Libya'ya ilişkin üç farklı sürecin başladığını belirterek ekonomi ve askeri konu başlıklarıyla Cenevre ve Kahire'de yapıcı toplantılar gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Siyaset alanındaki toplantının ise 10 gün sonra Cenevre'de yapılmasının beklendiğini ifade eden Williams, BM Güvenlik Konseyinin Libya'ya ilişkin 2510 sayılı kararını kabul etmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Williams, bu kararın kabulünün uluslararası toplumun Libya'yı "ortada bırakmadığının" önemli bir kanıtı olduğunu dile getirerek "Oradaki durum yüksek oranda endişe vericidir. Ateşkes pamuk ipliğine bağlıdır. En fazla Libya halkı acı çekiyor. Ekonomik durum daha da kötüleşiyor." dedi.

Almanya, Berlin, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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