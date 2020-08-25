Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması için ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını değerlendirmek istediklerini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2), System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması için ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını değerlendirmek istediklerini söyledi.

Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Perşembe ve cuma günü AB Dışişleri Bakanları ile Berlin'de toplanacaklarını ve toplantıda Doğu Akdeniz konusunu da ele alacaklarını kaydeden Maas, bu nedenle Atina ve Ankara'daki görüşmelerin önemli olduğunu söyledi.

Maas, son zamanlarda AB Konseyi Dönem Başkanı olarak Türkiye ve Yunanistan ile yoğun görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Şimdi önemli olan gerginliğin azaltılması için adımların atılması ve içten diyaloğa hazır olunması. İki tarafta da diyaloğa hazır olunduğunu duyuyorum. Bu nedenle bu tartışmalı konuların bir çözüme ulaşabileceğini düşünüyorum. Bu da sadece Yunanistan ve Türkiye arasında doğrudan görüşmelerle yapılabilir." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında diyalog sürecinin mevcut durum nedeniyle kolay olmayacağını belirten Maas, "Fakat halen iki tarafın da samimi olarak doğrudan görüşmelere başlamasıyla iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlar elde edilebileceğine inanıyorum. Bu fırsatı mutlaka değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

Maas, böyle bir görüşme ortamının yalnızca "yapıcı" bir atmosferde gerçekleşebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İki tarafın faaliyetleri için de bu geçerli. Bu ortamın sağlanmasını arzu ediyoruz. Şu anda Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerden hiçbirimiz memnun değiliz. İş birliği konusunda daha çok potansiyelimiz var. İnsanlar için birçok fırsat var, olanak var. Bu konuda ilerlemek istiyoruz. Maalesef bu ilişkileri şu anda siyasi açıdan çözümsüz olmayan konular gölgeliyor. Bu blokajları aşmamız gerekiyor."

- "( Libya'daki) Ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz"

Maas, Çavuşoğlu ile Libya'daki gelişmeleri de ele aldıklarını ve Trablus ile Abu Dabi'deki görüşmeler hakkında bilgi verdiğini dile getirdi.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in 21 Ağustos'taki ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Maas, "İki tarafın da son derece uzlaşmaya hazır olduğunu gördük. Şimdi Berlin sürecinin sürdürülmesini arzu ediyoruz. Şu anda umutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, Libya'da özellikle siyasi sürecin sürdürülmesi ve petrol ablukasının kaldırılmasıyla "Libya halkının, seçimle geleceği hakkında karar verebilmesinin" yolunun açılabileceğine dikkati çekerek, "Bu fırsatı mutlaka değerlendirmeliyiz. Berlin sürecinde sorumluluk yüklenen herkesin verdikleri sözleri tutmasını bekliyoruz. Aksi takdirde askeri durum yine tırmanacaktır ve insani bir felakete yol açacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye-AB ilişkileri

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde bir yol ayrımında olduklarını belirten Maas, "Türkiye ile AB arasında gelecekte de yapıcı bir diyalog olması için dönem başkanlığımızı değerlendirerek bir katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Maas, Türkiye'nin "stratejik" bir partner olduğunu ve NATO müttefiki olarak çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye stratejik bir partner. Terör konusunda da bir partner. Bu nedenle biz Türkiye ile yapıcı bir diyalog istiyoruz. Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler hiçbir şekilde istenilen ve beklediğimiz düzeyde değil. Şu anda bu diyaloğu ilerletmek için ve bizim beklentimizi karşılayacak bir seviyeye getirmek için halletmemiz gereken bir sorun var."

Maas, arabulucu olarak Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılmasını arzu ettiklerini kaydederek, "Biz arabulucu olarak bu gerginlikte dönem başkanlığımızı değerlendirmek istiyoruz. Fakat bunun için de başarı perspektifi olmalı. Dönem başkanlığımız sürecinde bu ilişkilerin nasıl devam edeceği ortaya çıkacak. Biz bu görevi üstlendik. Bunun yapıcı bir ilişki olması gerektiğine inanan herkes katkı sağlayabilir. Türkiye'nin de katkısını sağlamasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Alman Bakan Maas, Türkiye ile Yunanistan arasında yakın zamanda bir diyaloğun gerçekleşme ihtimaline ilişkin bir soruya, "Tabii ki kendimizi kandırmıyoruz. Durum zor ve bu durumu çözmek de çok kolay değil. Fakat iki tarafta da hem Atina'da hem Ankara'da, hep tek yolun bir diyaloğu başlatmak olduğu söylendi. İki taraf da ön koşulun olmamasını istiyor. Biz bu süreci desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü AB içinde Türkiye ile olan diyaloğu da yapıcı bir temele oturtmak istiyoruz." yanıtını verdi.

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 23:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi Sergen Yalçın, PAOK yenilgisinden sonra hakemleri eleştirdi: Bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı
Hollanda ve Belçika'da koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor Hollanda ve Belçika'da koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor         
15:02
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu         
14:20
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu         
14:19
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı         
13:35
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı         
12:53
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım         
12:33
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var         
12:32
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu 25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu         
12:17
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı         
12:05
Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı         
12:05
Banker Bilo filmi Bursa'da gerçek oldu! Banker Bilo filmi Bursa'da gerçek oldu!         
11:38
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi         
11:34
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi         
10:58
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti         
10:23
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış 4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış         
10:21
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı 7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı         
10:10
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın         
10:03
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Operasyonda ele geçirilen parfüm şişesinden eroin çıktı Operasyonda ele geçirilen parfüm şişesinden eroin çıktı         
09:44
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı         
08:54
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor         
08:52
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı         
08:40
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı         
07:41
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek         
07:03
Sadece yolun karşısına geçmek istemişti, canından oldu Sadece yolun karşısına geçmek istemişti, canından oldu         
00:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 05:23:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei