Almanya Dışişleri Bakanı Maas'dan Libya açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Almanya Dışişleri Bakanı Maas'dan Libya açıklaması - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'dan Libya açıklaması

26 dakika önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Münih'teki Libya toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Libya'da çatışmanın tarafları üzerindeki baskı sürdürülmeli" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'dan Libya açıklaması, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Münih'teki Libya toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Libya'da çatışmanın tarafları üzerindeki baskı sürdürülmeli" dedi.


Almanya'da bu yıl 56.sı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı bünyesinde, Dışişleri Bakanları seviyesinde toplantı düzenlendi. Toplantının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin yardımcısı Stephanie Williams ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıda Libya'ya ilişkin bir "takip komitesi" kurulduğunu ifade eden Maas, böylelikle Berlin'deki Libya Konferansı'nın kararlarından birinin uygulamaya koyulduğunu kaydetti. Maas, takip komitesinin Berlin'deki kararların gerçekten uygulamaya konulmasını sağlayacağını ve Libya içindeki süreci takip edeceğini ifade ederken, Berlin'deki Libya Konferansı'nda yer alan tüm katılımcıların Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit ettiğini kaydetti.


Toplantıda silah ambargosuna ilişkin yapılan ihlallerin konuşulduğunu aktaran Maas, katılımcıların bunun neden olmasına ilişkin çeşitli düşüncelerin ifade edildiğini söyledi.


Maas, herkesin çatışmanın taraflarını destekçilerinden ayrılmasına ilişkin takip edilen yolun iç savaşı bitirmek için doğru bir yol olduğunu konusunda fikir birliği içinde olduklarını belirtirken, Berlin'deki Libya Konferansı'ndaki kararlarının BM Güvenlik Konseyi'nden de geçmesinin önemine işaret ederek, böylelikle bu kararların Berlin'deki toplantıya katılmayanlar için de geçerli olduğunu vurguladı.


Maas, Libya'ya çatışmanın tarafları üzerindeki baskının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.


Afrika Birliği'ne sürece katkılarından dolayı teşekkür eden Maas, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin dışişleri bakanlarının da yarın bir araya geleceğini ve silah ambargosunu izlemesine ilişkin nasıl bir katkı yapabileceklerini görüşeceğini dile getirdi.


Bakan Maas, bir sonraki başkanlığının İtalya'da olacağını ve toplantının da mart ayında Roma'da düzenleneceğini kaydetti. - MÜNİH

Almanya, Münih, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:39 Kaynak: İHA
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