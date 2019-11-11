Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Fransa ve İngiltere ile İran'a cevap vermeye hazırlıklı olmalıyız
7 saat önce
Almanya Dışişleri Bakanı, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın İran’ın nükleer anlaşma ihlallerine cevap vermeye hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'ın nükleer anlaşma ihlallerine cevap vermeye hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 2015 İran Nükleer Anlaşması'nı kurtarma konusundaki istekliliğine rağmen İran tarafından gelen ihlallere yönelik tepki göstermeye hazır olması gerektiğini ve bunun da Tahran'a uluslararası yaptırımları yeniden uygulamak anlamına gelebileceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:46
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