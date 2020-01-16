Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Hafter ile görüşmek üzere Bingazi'ye gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Hafter ile görüşmek üzere Bingazi'ye gitti - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Hafter ile görüşmek üzere Bingazi'ye gitti

6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Bingazi'de görüşecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Hafter ile görüşmek üzere Bingazi'ye gitti, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Bingazi'de görüşecek.

Maas, Bingazi'ye hareketinden önce yaptığı açıklamada, Berlin süreciyle Libya'da barış görüşmelerine başlama konusunda uzun zamandır en iyi fırsatın yakalandığını belirterek, "Aylardan beri ülke dışından gelen silah ve savaşçıların ölümcül akışını nasıl durduracağımızı müzakere ediyoruz. Bu konuda uzlaşmaya varmak için pazar günü tüm önemli uluslararası aktörleri masaya getireceğiz." ifadelerini kullandı.


Geçen hafta BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştüğünü anımsatan Maas, şöyle devam etti:


"Bugün de AB dışişleri bakanları adına, General Hafter ile görüşeceğim. Mesajımız açık, bu çatışma kimse tarafından askeri olarak kazanılmaz. Tam aksine, bu çatışmayı uluslararası etkiden kurtaracak ve böylelikle şimdi siyasi sürecin ve BM Özel Temsilcisi (Ghassan) Salame'nin yönetiminde savaş sonrası düzen için Libya içi müzakerelerin yolunu açacak bir pencere aralıyoruz. Tarafların Libya'nın geleceğini Libyalıların eline almak için bu fırsatı değerlendireceklerini ümit ediyorum."

Maas, bunun için gerçek bir ateşkese hazır olmaya ve iki tarafın BM'nin önerdiği diyalog formatlarına katılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Merkel, devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulundu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak Pazar günü yapılacak Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.

Konferansa ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderli Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.

Bingazi, Almanya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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