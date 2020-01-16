Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Hafter'le görüşmek üzere Libya'ya gitti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Hafter'le görüşmek üzere Libya'ya gitti - Son Dakika Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Hafter'le görüşmek üzere Libya'ya gitti

6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Hafter ile görüşmek üzere Libya'nın Bingazi şehrine gitti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Hafter'le görüşmek üzere Libya'ya gitti, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Hafter ile görüşmek üzere Libya'nın Bingazi şehrine gitti.

Bingazi'ye gitmeden önce yaptığı açıklamada Maas, Berlin Süreci'nin Libya'da barış görüşmelerini başlatmak için uzun süredir sahip olunan en iyi fırsat olduğunu belirterek, "Aylardır, ülke dışından gelen silah ve savaşçıların ölümcül akışını nasıl durduracağımız konusunda görüşüyoruz. Bu konuda uzlaşmak için konuyla ilgili tüm uluslararası tarafları Pazar günü masaya çağırdık" diye konuştu.

"MESAJIMIZ AÇIK: KİMSE BU ÇATIŞMAYI ASKERİ YOLLARLA KAZANAMAZ"

Maas, Geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştüğünü ve bugün de Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları adına Halife Hafter ile görüşeceğini bildirerek; "Mesajımız açık: Kimse bu çatışmayı askeri yollarla kazanamaz. Ancak, bu çatışmayı uluslararası etkiden kurtarmak için ve böylece de savaş sonrası düzende BM Özel Temsilcisi (Ghassan) Salame'nin yönetiminde Libya içi görüşmelerin ve politik sürecin önünü açan bir pencere açılıyor" dedi.

Ayrıca Maas, "Tarafların, Libya'nın geleceğini tekrar Libya halkına teslim etmek için bu fırsatı kullanacağını umuyorum" açıklamasında bulundu.


Bingazi, Almanya, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:43 Kaynak: DHA
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