Son Dakika › Güncel › Almanya Dışişleri Bakanı Maas: 'Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi' - Son Dakika
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi"
6 saat önce
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi"
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:50 Kaynak: AA
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi"
Son Dakika Eşi ölsün diye büyü yaptırmak isteyen kadın, 8 bin euro dolandırıldı Ateşkes anlaşmasını imzalamayıp Rusya'yı terk eden Hafter'in, masada öfke nöbeti geçirdiği ortaya çıktı Çavuşoğlu'na açıkça soruldu: Libya'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı mı verilecek? Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza, 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu