Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Maas: 'Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi' - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi"

6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas:

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi"

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:50 Kaynak: AA
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