Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İdlib'de Türk askerlerine karşı yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İdlib'de Türk askerlerine karşı yapılan saldırıyı kınadı

6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik saldırısını kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İdlib'de Türk askerlerine karşı yapılan saldırıyı kınadı, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik saldırısını kınadı.

Maas, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece gerçekleşen saldırının, askeri gerilimin daha da artması tehlikesini gösterdiğine işaret ederek, "Suriye rejiminin ve Rus müttefiğinin saldırılarını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Türk ortaklarına taziyelerini ilettiklerini aktaran Maas, İdlib'de insani bir ateşkese ihtiyacın bulunduğunu vurguladı.

Zaman kaybetmeden siyasi süreç için görüşmelere başlanması gerektiğini belirten Maas, tüm taraflarla temas halinde olduklarının altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Maas, BM Güvenlik Konseyinin söz konusu durumu görüşmek üzere özel bir oturum yapacağına da dikkati çekti.

Esed rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:08 Kaynak: AA
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