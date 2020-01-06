Almanya Dışişleri Bakanı Maas Irak'a yaptırım tehdidini

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Irak Parlamentosunun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararından dolayı ABD'nin yaptırım tehdidinde bulunmasını yararlı görmediğini söyledi.

Maas, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Irak Parlamentosunda alınan kararın ardından ülkenin uluslararası toplum tarafından desteklenmesi konusunda aktif olarak çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'a ağır yaptırım tehdidinde bulunmasının uygun olup olmadığına ilişkin soruya cevap veren Maas, "En azından şu anda bunun yararlı olacağını düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Irak'ın tehditlerle değil, argümanlarla ikna edilmesi gerektiğini vurgulayan Maas, Irak'a geçmişte sadece askeri olarak değil, istikrar için de yardım yapıldığını, gelişmelerin bu şekilde devam etmesi durumunda bunların tümünün boşa çıkma tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

Maas, askerle ilgili son sözü Irak'ın söyleyeceğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, Irak'ın ABD ve İran arasında bir savaş sahnesi haline gelmemesi için tüm taraflara tesir etmek gerektiği yönünde dün yaptıkları ortak açıklamanın önemine işaret eden Maas, "Avrupalılar şu anda her iki tarafa açık ve kullanılan iletişim kanallarına sahip. Başka ülkelerin Irak'ta vekalet savaşı yapmamasını sağlamak için üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

"Kimse İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyor"

Maas, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlere uymayacağına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine de "Bu her şeyden önce zaten zor olan durumu daha da zorlaştıran karardır. Çünkü hiç kimse İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın açıklamasının nükleer anlaşmayla bağdaşmadığını ifade eden Maas, bu yüzden Fransa ve İngiltere ile buna nasıl tepki verileceğini görüşeceklerini dile getirdi.



Maas, İran'ın açıklamasına uluslararası toplumun koordinesiyle tepki verileceğini aktardı.