Son dakika haberi... Almanya Dışişleri Bakanı Maas karantinaya girdi, Ürdün ziyaretini iptal etti - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, bir korumasının yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tedbir amacıyla kendisini karantinaya aldı. Maas, planlanan Ürdün gezisini de iptal etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, bir korumasında yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine kendisini karantinaya aldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Maas, kişisel koruma ekibinin bir üyesinde Covid-19 tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldı" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, Maas'ın yaptırdığı son Covid-19 testinin negatif sonuç verdiğini belirtti. Maas'ın karantina girmesiyle Ürdün ziyaretini iptal ettiği aktarıldı.

Öte yandan dün de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, temas halinde olduğu güvenlik ekibinden birinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendisini karantinaya almıştı. Söz konusu gelişme üzerine Perşembe ve Cuma günleri yapılacak olan AB liderler zirvesinin 1 hafta ertelendiği duyurulmuştu.

(İHA)