Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Kovid-19 salgını Suriye'deki korkunç durumu kötüleştirdi" - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Kovid-19 salgını Suriye'deki korkunç durumu kötüleştirdi"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Suriye'deki durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Suriye'deki durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

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Maas, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ortaklaşa video konferans yoluyla düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın Dışişleri Bakanları Oturumu'na katıldı.

Suriye'de 9 yıldan beri barışın olmadığını ve bundan etkilenmeyen hiç kimsenin, bunun ne anlama geleceğini tasavvur edemeyeceğini belirten Maas, "Şimdi de Kovid-19 salgını Suriye'deki korkunç durumu daha da kötüleştirdi. İnsani yardıma erişim daha da kısıtlandı." ifadesini kullandı.

Tahrip edilen sağlık kurumlarının da oradaki büyük acıyı dindiremediğine işaret eden Maas, "Bugün, dünyanın bunları görmezden gelmediğini, Suriye halkının unutulmayacağını gösterebiliriz." şeklinde konuştu.

BM Güvenlik Konseyinin 2504 sayılı kararının uzatılmasının sağlanması gerektiğini aktaran Maas, "Milyonlarca insanın hayatı, Türkiye ve Irak üzerinden Suriye'ye giren yardımlara bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Komşu ülkelerin desteklenmesi gerektiğini de ifade eden Maas, "Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğuna sığınma imkanı sunuyorlar ve dayanışmamızı hak ediyorlar." dedi.


Alman Bakan, Suriye'deki savaşın taraflarının çatışmaları durdurmaları gerektiğini belirterek, BM tarafından yönetilen siyasi sürecin kalıcı istikrarın korunması için tek fırsat olduğunu dile getirdi.


Maas, Suriye ve komşu ülkelerdeki sıkıntıyı azaltmak için Almanya'nın 1,564 milyar avro taahhüt ettiğini kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Almanya, Suriye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:59 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Almanya Dışişleri Bakanı Maas: 'Kovid-19 salgını Suriye'deki korkunç durumu kötüleştirdi' - Son Dakika Dünya

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