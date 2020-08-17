Almanya Dışişleri Bakanı Maas - Libya Dışişleri Bakanı Siyala ortak basın toplantısı - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Maas - Libya Dışişleri Bakanı Siyala ortak basın toplantısı
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'nın başkenti Trablus'ta, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'nın başkenti Trablus'ta, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 22:54
Kaynak: AA
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