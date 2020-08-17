Almanya Dışişleri Bakanı Maas - Libya Dışişleri Bakanı Siyala ortak basın toplantısı - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya 'nın başkenti Trablus 'ta, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 22:54

Kaynak: AA

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