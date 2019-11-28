Almanya Dışişleri Bakanı Maas:

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya konusunda gelecek yılın başında devlet ve hükümet başkanları seviyesinde bir zirve düzenlemek istediklerini söyledi.



Maas, Berlin'de Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) yakınlığıyla bilinen Friedrich-Ebert-Vakfı'nın düzenlediği toplantıda, Berlin'de teknik düzeyde Libya görüşmelerinin sürdüğünü ve bu görüşmelerin bir zirve için ön çalışma olduğunu belirtti.



"Libya konusunda gelecek yılın başında devlet ve hükümet başkanları seviyesinde bir zirve düzenlemek istiyoruz." diyen Maas, bu zirveden bir sonuç çıkacağına ilişkin garanti veremeyeceğini ancak sonuca daha önce yapılan toplantılardan daha yakın olduklarını ifade etti.



Maas, Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini de vurgulayarak, Avrupa Birliğinin (AB) NATO içine güçlü kılınmasını istedi.



Amerika ve Avrupa'nın güvenliğinin birbirinden ayrı tutulması yönünde ortaya atılan düşüncelerden endişe duyduğunu ifade eden Maas, "Sadece bizim güvenliğimiz açısından değil, Avrupa'yı da ikiye ayıracağından endişe duyduğum için." değerlendirmesinde bulundu.



Maas, dış politika konularında daha yakın ve stratejik hareket edilmesi konusunda Fransa ile hemfikir olduklarını kaydetti.