Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "(Münih'teki Libya toplantısı) Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Maas: '(Münih'teki Libya toplantısı) Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki... - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "(Münih'teki Libya toplantısı) Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki...

7 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "(Münih'teki Libya toplantısı) Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas:

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "( Münih'teki Libya toplantısı) Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti"

Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin, Libya, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:42 Kaynak: AA
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