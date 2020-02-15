Almanya Dışişleri Bakanı Maas, " Rusya, İdlib konusunda Esad rejiminin nüfuzunu kullanmalı" dedi.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Münih'te düzenlenen Güvenlik Konferansı'nda mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı ikili görüşmenin ardından basın açıklamasında bulunarak, "Rusya, İdlib'deki saldırıları durdurmak için Esad rejiminin nüfuzunu kullanmalı" dedi.



Çavuşoğlu ile yaptıkları ikili görüşmede başta Suriye ve Libya'daki krizleri olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri görüştüklerini belirten Bakan Maas, "İdlib'deki çatışmaların durmaması halinde bir insani felaketin yaşanmasından büyük endişe duyuyoruz. Saldırı ve çatışmaların durması için Rus tarafından beklentimiz, Esad rejimine olan nüfuzunu kullanması yönündedir. Bu sabahki Rusya görüşmemde taraflara ilettim. Saldırıların durmaması halinde daha çok insanın İdlib'den ayrılması kimsenin çıkarına değildir. Türkiye ile Rusya arasında yapılması planlanan görüşmelerde, insani felaketin önlenmesi için ilerleme sağlanmasını ümit ediyorum" açıklamasında bulundu.



Görüşmede Libya konusunu da ele aldıklarını dile getiren Bakan Maas, " Berlin'deki Libya Konferansı'nın takip toplantısında bir araya geleceğiz. Türkiye, şimdiye kadar aldığımız kararlardan ve uygulamalardan sonra bizim için önemli. BM kararından sonra çatışmaların durması, daha sonra ateşkes olması, silah ambargosuna riayet edilmesi ve böylelikle yapılan görüşmelerde adım adım ateşkesi sağlamak istiyoruz. Bunun için Türk tarafının da desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu. - MÜNİH