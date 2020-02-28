Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Saldırıları kınıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Maas: 'Saldırıları kınıyoruz' - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Saldırıları kınıyoruz"

6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye'nin kuzeyinde Türk askerini hedef alan saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas:

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye'nin kuzeyinde Türk askerini hedef alan saldırıyı kınadıklarını söyledi.


Dışişleri Bakanı Maas, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine düzenlenen saldırılar hakkında açıklamada bulundu. Maas açıklamasında, "Suriye rejiminin ve kuzey Suriye'deki Rus müttefiklerinin sürekli saldırılarını kınıyoruz. Dün gece yaşanan olaylar, daha fazla askeri tırmanış tehlikesi olduğunu gösteriyor. Türk müttefiklerimizin yanında olduğumuzu bildirir, yaralılara şifalar diliyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyoruz. Zamanımız tükeniyor, İdlib için siyasi görüşmelere yol açan insani bir ateşkese ihtiyacımız var. Bunun için tüm taraflarla tartışıyoruz. İnisiyatifimizde, BM Güvenlik Konseyi bugünkü durumu görüşmek üzere bugün özel bir oturum yaparak konuyu ele alacağız" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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