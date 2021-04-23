Son dakika haberi: Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Sırbistan-Kosova diyaloğunda başarılı sonuçlar elde etmenin tam zamanı olduğunu söyledi - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Sırbistan- Kosova diyaloğunda başarılı sonuçlar elde etmenin tam zamanı olduğunu belirtti.

Balkan ülkesi Kosova'nın ardından Sırbistan'ı ziyaret eden Maas, başkent Belgrad'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi.

Maas, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Hem Sırbistan hem de Kosova'da sağlam birer hükümetin kurulduğunu belirten Maas, "İki ülke arasında kesintiye uğrayan diyaloğu devam ettirmenin ve başarılı sonuçlar elde etmenin tam zamanı." dedi.

Almanya'nın, diyaloğun ara buluculuğunu üstlenen Avrupa Birliği ve AB Sırbistan-Kosova Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'a güvendiğini vurgulayan Maas, ülkesinin, diyaloğun kolay bir süreç olmadığının farkında olduğunu dile getirdi.

Maas, Sırbistan'ın AB üyeliği konusuna da değindi. Ülke yönetiminin hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele konusunda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini kaydeden Maas, Almanya'nın üyelik sürecinin hızlandırılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

AB'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılardan 651 bin dozu Batı Balkan ülkelerine göndereceğini belirten Maas, bunun salgına karşı ortak mücadelede bir dönüm noktası olacağına işaret etti.

Vucic: "Arnavut halkıyla barış inşa etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Vucic de Almanya'nın tıpkı Sırbistan gibi diyalog sürecini desteklediğine dikkati çekerek, ülkesinin diyaloğu devam ettirmeye hazır olduğunu belirtti.

Sırbistan'ın diyalog sürecinde yapıcı bir tutum sergileyeceğine işaret eden Vucic, "Sırbistan, uzlaşma yoluyla bir çözüm üretmek istiyor. Çatışmayı dondurmak bir çözüm değildir, Arnavut halkıyla barış inşa etmeliyiz." diye konuştu.

Ülkesinin salgının başından bu yana komşu ülkelere yaklaşık 120 bin doz aşı gönderdiğini anlatan Vucic, komşu ülkelerden 65 bin vatandaşın da Sırbistan'da aşı olduğunu bildirdi.

Aşılamaların devam ettiğini belirten Vucic, hiçbir ülkenin salgınla tek başına mücadele edemeyeceğini kaydetti.