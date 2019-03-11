Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Afganistan'daki Alman Askerlerine Ziyaret
15 dakika önce
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Marmul NATO Üssü'nde Alman askerlerini ziyaret etti.
Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Maas, Afganistan
'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Marmul NATO Üssü'nde Alman askerlerini ziyaret etti.
Maas, Mezar-ı Şerif şehrindeki üssü ziyaretinde yaptığı açıklamada, Almanya'nın Afganistan'a en çok yardım eden ve ülkede en çok askeri birliği bulunan ikinci ülke olduğunu söyledi.
Almanya'nın Afganistan'da istikrarın sağlanmasından yana durduğunu ifade eden Maas, ülkede barışın tesis edilmesi imkanının bulunduğunu belirtti.
Maas, barışın Afganistan halkını eskiye değil geleceğe güvenle götürmesini umduklarını vurguladı.
Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan yaklaşık bin 300 Alman askeri bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:44 Kaynak: AA
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