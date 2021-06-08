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Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan "Bosna Kasabı" lakaplı Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan "Bosna Kasabı" lakaplı Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasına ilişkin açıklama Açıklaması

08.06.2021 19:16
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesinin nihai kararının kendisini rahatlattığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesinin nihai kararının kendisini rahatlattığını söyledi.

Maas, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT), Mladic'in müebbet hapis cezasını onamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hukukun haksızlığa galip gelmesinin iyi olduğunu belirten Maas, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin, Srebenica soykırımından sorumlu Radko Mladiç'e karşı aldığı nihai karar beni rahatlattı." ifadesini kullandı.

Maas, bu kararın, kurbanlara ve yakınlarını kaybedenlere bir nebze teselli sağlamasını umut ettiğini kaydetti.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), "Bosna Kasabı" lakaplı Bosnalı Sırpların eski lideri Mladic'in müebbet hapis cezasını bugün onamıştı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan 78 yaşındaki Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu.

Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı. Mladic, 2017'de hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararına itiraz etmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, Twitter, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan 'Bosna Kasabı' lakaplı Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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