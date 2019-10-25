Son Dakika Haberleri: Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili bir açıklamada bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili bir açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Heiko Maas, Sayın Bakanımızla görüşmelerde bulunmak üzere 26 Ekim 2019 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Konuk Bakanın, Sayın Bakanımızla gerçekleştireceği görüşmelerde; Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ve işbirliği alanlarının yanısıra, Almanya'nın 2020 yılında Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını devralacak olması bağlamında AB üyelik sürecimiz ile güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Türkiye, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü
Orkid, tartışma yaratan reklam filmiyle ilgili açıklama yaptı: Sorunlara ışık tutmak amacı taşıyor ama yansıtamadık, üzgünüz Uluslararası Af Örgütü'nden küstah rapor! Türkiye yüzlerce mülteciyi kandırarak ya da zorla Suriye'ye gönderdi yalanı Göztepe'nin stadı Türkiye'de bir ilk olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 12:06:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]