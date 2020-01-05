Almanya Dışişleri Bakanı'ndan ABD-İran arasında askeri gerilimden kaçınılması çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı'ndan ABD-İran arasında askeri gerilimden kaçınılması çağrısı - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan ABD-İran arasında askeri gerilimden kaçınılması çağrısı

6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, bölgede askeri gerilimden kaçınılması çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan ABD-İran arasında askeri gerilimden kaçınılması çağrısı, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, bölgede askeri gerilimden kaçınılması çağrısında bulundu.

Maas, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, cuma gününden beri Fransa ve İngiltere'deki mevkidaşlarıyla, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yakın temas içinde bulunduğunu belirtti.

"Gerilimin daha da tırmanmaması için her çareye başvuracağız." ifadesini kullanan Maas, bu bağlamda Birleşmiş Milletlerde (BM), AB'de ve bölgedeki partnerlerle diyalog içinde olacaklarını ve İran ile görüşmeler yapacaklarını da vurguladı.


"Provokasyon şiddete yol açabilir"

Maas, bölgedeki her provokasyonun şiddete yol açabileceğini, bunun bölgenin ve Avrupa'nın güvenliği için öngörülmeyen sonuçlar doğurabileceğini herkesin bilmesi gerektiğine işaret etti.

Bölgede nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda bugün kimsenin ciddi bir tahminde bulunamadığına dikkati çeken Maas, "Hedeflerimiz açık; birincisi askeri gerilimden kaçınılması, ikincisi Irak'ın istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunması." dedi.

Maas, bu değişimden faydalanarak terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ilerlememesi gerektiğinin de altını çizdi.

DEAŞ'la mücadelenin Almanya'nın çıkarına olduğunu vurgulayan Maas, Alman askerlerinin bölgede önemli eğitim faaliyeti yürüttüğünü anlattı. Maas, cuma gününden itibaren bu eğitime geçici olarak ara verildiğini belirterek, bölgedeki durumun sürekli yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christina Routsi, daha önce Irak hükümetinin daveti üzerine bölgede 130 Alman askerinin bulunduğunu ifade etmişti.


Alman askerleri, DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak askerlerine ve Peşmerge güçlerine eğitim faaliyeti veriyor.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Avrupa Birliği, Almanya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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