Son Dakika Haberleri: Almanya Dışişleri Bakanı'ndan İngiltere'ye Çağrı: "Ne İstemediğinizi Söylediniz, Şimdi Ne...

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan İngiltere'ye Çağrı: "Ne İstemediğinizi Söylediniz, Şimdi Ne...

10 dakika önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avam Kamarası'da Brexit Anlaşması'nın reddedilmesinin ardından İngiltere'den durumunu netleştirmesini beklediklerini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan İngiltere'ye Çağrı:
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avam Kamarası'da Brexit Anlaşması'nın reddedilmesinin ardından İngiltere'den durumunu netleştirmesini beklediklerini ifade etti. Bakan Maas, "Ne istemediğinizi söylediniz, şimdi ne istediğinizi söyleyin" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İngilizler kendileri için neyin önemli olduğunu söylemesi gerekir. Bu durumun kısa sürede netleştirilmesini bekliyoruz. Avam Kamarası üyeleri yalnızca ne istemediklerini söyledi ancak ne istediklerini netleştirmedi" diye konuştu.

Maas, AB'nin İngiltere ile varılan anlaşmanın fazla müzakere edilmesini düşünmediğine vurgulayarak, "Eğer başkaca teklifleriniz varsa, bunu haftalar önce söylemeniz gerekirdi" şeklinde konuştu.

Maas, önce Başbakan Theresa May'e karşı yapılacak güvensizlik oylamasının sonucunu ve parlamentoya sunacağı yeni teklifi beklemek gerektiğine belirtirken, "May'in düşmesi durumu daha da karmaşık hale getirecektir. Müzakereler için istikrarlı bir hükümete ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Maas, Avrupa'da yaklaşan seçimler dikkate alındığında, Brexit'in ertelenmesinin işi zorlaştıracağını sözlerine ekledi. - BERLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

Politika
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