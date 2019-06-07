Almanya Dışişleri Bakanı'ndan kritik Irak ziyareti
1 saat önce
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Irak'ı ziyaret edecek.
Almanya Dışişleri Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:30 Kaynak: İHA
Heiko Maas, Irak
'ı ziyaret edecek. ABD
ile İran
arasındaki kriz sürerken, adı açıklanmayan Iraklı bir yetkili Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın başkent Bağdat
'ı ziyaret ederek Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih
ile bölgedeki siyasi gelişmeler ve İran ile ABD arasındaki gerilimi görüşeceğini bildirdi.
Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Hekim, ABD ile İran arasındaki gerilimi yatıştırmak için ülkesinin arabuluculuk yapacağını söylemişti. - ERBİL
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