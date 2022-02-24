Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'ya karşı sert yaptırımların uygulanacağını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'ya karşı sert yaptırımların uygulanacağını bildirdi

24.02.2022 13:55
Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'ya karşı sert yaptırımların uygulanacağını bildirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya karşı sert yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya karşı sert yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Baerbock, Berlin'de yaptığı açıklamada, Rus yönetiminin Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesiyle dünyanın gözü önünde uluslararası düzenin en temel kurallarını çiğnediğini yineleyerek, "Rusya, tek başına bu yolu seçti." dedi.

Bu krizi diplomatik yollarla barışçıl çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını ancak Rusya'nın görüşme tekliflerine cevap vermediğini belirten Baerbock, "Bugün farklı bir dünyada uyandık. Bu gece aylarca süren hazırlık, yalan ve propagandadan sonra Başkan Putin, tehditlerine korkunç eylemlerini takip ettirdi." ifadesini kullandı.

Baerbock, buna karşı hazırlıklı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sabah hepimiz şaşkınız ancak çaresiz değiliz. Bu olaylara hazırlandık ve şimdi ortaklarımızla ve müttefiklerimizle ilerleyeceğiz ve Ukrayna'daki dostlarımızla her adımı koordine edeceğiz. Bugün AB, NATO ve G7'de eş güdüm içinde olacağız. Rusya'ya karşı en ağır yaptırımları içeren tüm paketi yola koyacağız. Güvenliğimizi ve müttefiklerimizi güçlendireceğiz."

Diğer ülkelere de çağrıda bulunan Baerbock, "Dünyadaki diplomatik ağlarımızla bizim gibi Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ne inanan tüm devletlere bu saldırganlığa karşı birlikte durma çağrısı yapıyoruz." dedi.

Alman vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etme çağrısı

Ukrayna'da bulunan vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etmelerini isteyen Baerbock, "Son günlerde bu yönde birçok kez çağrıda bulunduk. Ülkeyi güvenli şekilde terk edemiyorsanız şimdilik güvenli bir yerde kalın." uyarısında bulundu.

Baerbock, Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinde kalan geçici personelin güvenlik nedeniyle geri çekilmesi kararını aldığını belirterek, "Duruma göre Büyükelçiliğin çalışmalarına geçici olarak Lviv'den mi yoksa başka bir yerden mi devam edeceğine karar vereceğiz." şeklinde konuştu.

Bu müdahalenin Almanya'da da sonuçlarının olacağına işaret eden Baerbock, "Doğrudan çevremizdeki bu savaşın Almanya'da bizim için de sonuçları olacaktır. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, fiyatların yükselmesi ve borsaların düşmesi Almanya'yı da etkileyecek. Bu durumu biz seçmedik." dedi.

Baerbock, son yıllardaki barışın ve refahın temelinin Avrupa'daki barış düzeni olduğunu vurgulayarak, "Şimdi kararlı bir şekilde hareket etmezsek daha da yüksek bir bedel öderiz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Rusya, Ukrayna'ya saldırarak uluslararası düzenin en temel kurallarını çiğniyor' Son Dakika | Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Rusya, Ukrayna'ya saldırarak uluslararası düzenin en temel kurallarını çiğniyor'

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'ya karşı sert yaptırımların uygulanacağını bildirdi - Son Dakika


Son Dakika
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
13:43 ABD askerleri Ukrayna sınırında! Doğu kanadı olarak adlandırılan Polonya sınırında hareketlilik
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
13:11 Karısını öldüresiye dövüp gözaltına alınmıştı! Sebep olarak eşinin tayt giydiğini öne süren adam serbest bırakıldı
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 14:08:01. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'ya karşı sert yaptırımların uygulanacağını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement