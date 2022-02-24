Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'ya karşı sert yaptırımların uygulanacağını bildirdi - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya karşı sert yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Baerbock, Berlin'de yaptığı açıklamada, Rus yönetiminin Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesiyle dünyanın gözü önünde uluslararası düzenin en temel kurallarını çiğnediğini yineleyerek, "Rusya, tek başına bu yolu seçti." dedi.

Bu krizi diplomatik yollarla barışçıl çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını ancak Rusya'nın görüşme tekliflerine cevap vermediğini belirten Baerbock, "Bugün farklı bir dünyada uyandık. Bu gece aylarca süren hazırlık, yalan ve propagandadan sonra Başkan Putin, tehditlerine korkunç eylemlerini takip ettirdi." ifadesini kullandı.

Baerbock, buna karşı hazırlıklı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sabah hepimiz şaşkınız ancak çaresiz değiliz. Bu olaylara hazırlandık ve şimdi ortaklarımızla ve müttefiklerimizle ilerleyeceğiz ve Ukrayna'daki dostlarımızla her adımı koordine edeceğiz. Bugün AB, NATO ve G7'de eş güdüm içinde olacağız. Rusya'ya karşı en ağır yaptırımları içeren tüm paketi yola koyacağız. Güvenliğimizi ve müttefiklerimizi güçlendireceğiz."

Diğer ülkelere de çağrıda bulunan Baerbock, "Dünyadaki diplomatik ağlarımızla bizim gibi Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ne inanan tüm devletlere bu saldırganlığa karşı birlikte durma çağrısı yapıyoruz." dedi.

Alman vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etme çağrısı

Ukrayna'da bulunan vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etmelerini isteyen Baerbock, "Son günlerde bu yönde birçok kez çağrıda bulunduk. Ülkeyi güvenli şekilde terk edemiyorsanız şimdilik güvenli bir yerde kalın." uyarısında bulundu.

Baerbock, Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinde kalan geçici personelin güvenlik nedeniyle geri çekilmesi kararını aldığını belirterek, "Duruma göre Büyükelçiliğin çalışmalarına geçici olarak Lviv'den mi yoksa başka bir yerden mi devam edeceğine karar vereceğiz." şeklinde konuştu.

Bu müdahalenin Almanya'da da sonuçlarının olacağına işaret eden Baerbock, "Doğrudan çevremizdeki bu savaşın Almanya'da bizim için de sonuçları olacaktır. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, fiyatların yükselmesi ve borsaların düşmesi Almanya'yı da etkileyecek. Bu durumu biz seçmedik." dedi.

Baerbock, son yıllardaki barışın ve refahın temelinin Avrupa'daki barış düzeni olduğunu vurgulayarak, "Şimdi kararlı bir şekilde hareket etmezsek daha da yüksek bir bedel öderiz." diye konuştu.