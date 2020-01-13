Almanya Dışişleri Bakanı: "Uluslararası güçler çekilirse Irak teröre verimli bir zemine dönüşür" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı: 'Uluslararası güçler çekilirse Irak teröre verimli bir zemine dönüşür' - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı: "Uluslararası güçler çekilirse Irak teröre verimli bir zemine dönüşür"

6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, uluslararası koalisyonun çekilmesi halinde, Irak'ın terör için verimli bir zemin haline geleceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı:

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, uluslararası koalisyonun çekilmesi halinde, Irak'ın terör için verimli bir zemin haline geleceğini söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Alman mevkidaşı Maas ile başkent Amman'da bir araya geldi. Bakanlar görüşmede, Filistin, Suriye, Libya'daki gelişmeler ve ABD- İran gerilimini ele aldı.

Görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Alman Bakan Maas, "Uluslararası güçler çekilirse Irak teröre verimli bir zemine dönüşür, saldırılar bölgeye ve Avrupa'ya uzanır." dedi.

Washington ile Tahran arasındaki krize ilişkin Maas, krizin kontrol altına alındığını, İran'ın başka ülkelerin iç işlerine karışmaması gerektiğini vurguladı.

İran'daki rejim karşıtı gösteriler konusunda Alman Bakan, İranlıların şiddetten uzak bir şekilde görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Maas, Berlin'de düzenlenecek Libya konulu konferansı hatırlatarak, "Libya'daki taraflar arasında ateşkese ulaşılması konusunda söz konusu konferansın önemli rol oynayacağını" kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ise Libya'daki kaosun terör için "çekici bir unsur" olacağını savundu.

Almanya'nın 19 Ocak'ta başkent Berlin'de Libya konusunun ele alınacağı konferansa ev sahipliği yapması bekleniyor.

Almanya, Libya, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi
İran'dan "İngiltere Büyükelçiliğini kapatılabileceği" sinyali Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı

Son Dakika Haberleri
23:38 Hakkari'de karbonmonoksit zehirlenmesi - Son Dakika
23:36 PENDİK'TE SOBADAN ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI - Son Dakika
23:28 Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
23:26 "Denizli Yılı" logosunu vatandaşlar belirleyecek - Son Dakika
23:18 Orman arazisine dikilen limon ağaçları kesildi - Son Dakika
22:27 Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Son Dakika
22:17 Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 23:39:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya Dışişleri Bakanı: "Uluslararası güçler çekilirse Irak teröre verimli bir zemine dönüşür" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]