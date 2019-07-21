Son Dakika Haberleri: Almanya Dışişleri Bakanı uyardı: Bu savaşın kaybedenleri olur
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Almanya Dışişleri Bakanı uyardı: Bu savaşın kaybedenleri olur

1 saat önce

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Körfez'de savaş tehlikesinin çok ciddi boyutlarda olduğu uyarısında bulundu ve savaşın önlenmesi için acil çağrı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı uyardı: Bu savaşın kaybedenleri olur, System.String[]
ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Körfez'de savaş tehlikesinin çok ciddi boyutlarda olduğu uyarısında bulundu ve savaşın önlenmesi için acil çağrı yaptı. Bild'e konuşan Maas, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz Bandıralı tankere el koymasıyla, Körfez'de savaşın eşiğine gelindiği uyarısında bulundu. Maas, "Son 48 saat içinde Körfez'de durum çok daha ciddi ve çok daha tehlikeli bir boyut kazandı. Kontrol edilemeyen muhtemel bir askeri çatışmanın kazananı olmaz, sadece kaybedeni olur. Tüm Yakın ve Orta Doğu coğrafyası bundan etkilenir. Bölgeden çok sayıda insan kaçar ve göç Avrupa'yı da etkiler. Meydanı kışkırtıcılara bırakmamak gerek. Diyalog kanallarını açık tutan, güvene dayalı, gerilimi düşürecek, akıllı bir diplomasiye ihtiyaç var. Şimdi mesele savaşı önleme meselesi" dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:02 
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