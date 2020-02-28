Almanya Dışişleri Bakanlığı: "İdlib'deki insani sorumluluk yalnızca Türkiye'nin değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanlığı: 'İdlib'deki insani sorumluluk yalnızca Türkiye'nin değil' - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanlığı: "İdlib'deki insani sorumluluk yalnızca Türkiye'nin değil"

6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, İdlib'deki insani sorumluluğun yalnızca Türkiye'nin değil, uluslararası toplumun da olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı:

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, İdlib'deki insani sorumluluğun yalnızca Türkiye'nin değil, uluslararası toplumun da olduğunu söyledi.


Breul, Berlin'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerle ilgili omuzladığı yükün bilincinde olduklarını, bu konuda Türkiye'yi desteklediklerini vurguladı.

Bunun Türkiye sınırında bulunan İdlib'deki insani durum için de geçerli olduğuna işaret eden Breul, Türkiye'nin burada sorumluluk üstlendiğini, Alman hükümetinin de sorumluk üstlenmek istediğini kaydetti.


Breul, "İdlib'deki insani sorumluluk, uluslararası toplumundur, yalnızca Türkiye'nin değil. Bunu yapacağımız görüşmelerde, Türkiye'ye açıkça ifade edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son toplantısında bu konuda ek destek sözü verdiğini anımsatan Breul, bunun arkasında da durduklarını kaydetti.

Esed rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına yönelik saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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