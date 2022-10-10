Almanya, Rusya'nın Kiev'deki büyükelçiliği vurduğunu duyurdu

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alan saldırılarının ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı başkentte bulunan Alman Büyükelçiliğinin vurulduğunu duyurdu.

BİNADA HİÇBİR ÇALIŞAN BULUNMUYORDU

Açıklamada, Büyükelçiliğin vize bölümünün bulunduğu binanın zarar gördüğü bildirilirken, aylardır bu binada hizmet verilmediği ve binada hiçbir çalışanın olmadığı belirtildi.

"OLAF SCHOLZ'UN HERHANGİ BİR TEPKİSİ VAR MI?"

Kiev'de bulunan Böll Vakfı eski başkanı Sergej Sumlenny, sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayarak, "Almanya'nın Kiev'deki büyükelçiliğinin vize ofisinin bulunduğu bina bugün Ruslar tarafından vuruldu. Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un tepkisi var mı? Belki bazı Leopar tankları gönderip yerinde durumu kontrol etmek isterler" dedi.