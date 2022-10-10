Almanya, Rusya'nın Kiev'deki büyükelçiliği vurduğunu duyurdu - Son Dakika
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Almanya, Rusya'nın Kiev'deki büyükelçiliği vurduğunu duyurdu

10.10.2022 13:51

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar sırasında füzelerin Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün olduğu binaya isabet ettiğini açıkladı. Kiev'de bulunan eski Böll Vakfı Başkanı Sergej Sumlenny yaşanan saldırıya tepki göstererek, "Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un tepkisi var mı? Belki bazı Leopar tankları gönderip yerinde durumu kontrol etmek isterler" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alan saldırılarının ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı başkentte bulunan Alman Büyükelçiliğinin vurulduğunu duyurdu.

BİNADA HİÇBİR ÇALIŞAN BULUNMUYORDU

Açıklamada, Büyükelçiliğin vize bölümünün bulunduğu binanın zarar gördüğü bildirilirken, aylardır bu binada hizmet verilmediği ve binada hiçbir çalışanın olmadığı belirtildi.

"OLAF SCHOLZ'UN HERHANGİ BİR TEPKİSİ VAR MI?"

Kiev'de bulunan Böll Vakfı eski başkanı Sergej Sumlenny, sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayarak, "Almanya'nın Kiev'deki büyükelçiliğinin vize ofisinin bulunduğu bina bugün Ruslar tarafından vuruldu. Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un tepkisi var mı? Belki bazı Leopar tankları gönderip yerinde durumu kontrol etmek isterler" dedi.

YORUMLAR
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Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün bulunduğu binaya Rus füzesi isabet etti Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün bulunduğu binaya Rus füzesi isabet etti Bakan Dönmez, Almanya ve Rusya'ya gidiyor Bakan Dönmez, Almanya ve Rusya'ya gidiyor
Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Almanya, Kiev, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya, Rusya'nın Kiev'deki büyükelçiliği vurduğunu duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya, Rusya'nın Kiev'deki büyükelçiliği vurduğunu duyurdu - Son Dakika
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