Almanya Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası ilişkilerde hakaret içeren ifadelerin yeri yok - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası ilişkilerde hakaret içeren ifadelerin yeri yok

28.09.2022 16:10
Almanya Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası ilişkilerde hakaret içeren ifadelerin yeri yok

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine yorum yapmayacağını ancak prensip olarak uluslararası ilişkilerde hakaret içeren ifadelerin yeri olmadığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine yorum yapmayacağını ancak prensip olarak uluslararası ilişkilerde hakaret içeren ifadelerin yeri olmadığını söyledi.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili de olan Kubicki'nin sözlerinden dolayı Türk hükümetinin Almanya'nın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığı ve sözlerin sert bir şekilde eleştirildiği hatırlatılarak Wagner'e konuyu nasıl değerlendirdiği soruldu.

Wagner, Dışişleri Bakanlığı adına konuştuğunu ve bir milletvekilinin açıklamalarını yorumlamayacağını kaydetti.

Ancak ülkeler arasındaki ilişkiler söz konusu olduğunda prensip olarak bakanlığın tutumunu ifade edebileceğini aktaran Wagner, "Elbette diğer ülkelerin temsilcileriyle olan ilişkilerimizin saygılı olması gerektiği kanaatindeyiz. Bunu biz de başkalarından bekliyoruz. Bu bakımdan uluslararası ilişkilerde ve bizim iletişimimizde hakaret içeren ifadelerin yeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit de kendisinin de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü gibi konuyla ilgili yorum yapmayacağını belirterek, parlamenterler tarafından yapılan açıklamaları hükümet olarak değerlendirmediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Almanya'nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası ilişkilerde hakaret içeren ifadelerin yeri yok - Son Dakika

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