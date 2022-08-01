Almanya, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasından memnun

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin ayrılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Burger, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin ayrılmasını değerlendirdi.

İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının önemini vurgulayan Burger, "İlk tahıl gemisinin Odessa Limanı'ndan ayrılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, artan gıda krizinde bir umut ışığıdır." dedi.

Burger, ilk gemiyi diğer gemilerin de takip etmesinin önemli olduğunu belirterek, "Aynı zamanda alternatif güzergahlar konusunda yoğun olarak çalışıyoruz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, bu sabah Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağı bildirilen açıklamada, "Razoni" isimli geminin Lübnan'ın Trablus Limanı'na gideceği kaydedilmişti.