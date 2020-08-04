Almanya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'ye yönelik... - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'ye yönelik...
Almanya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısının Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için kaldırıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 06:35
Kaynak: İHA
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