Almanya Dışişleri: Komik olmak bizim güçlü yanımız değil - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya Dışişleri: Komik olmak bizim güçlü yanımız değil - Son Dakika Dünya

Almanya Dışişleri: Komik olmak bizim güçlü yanımız değil

6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Birini dört kelimeyle etkile' etiketiyle paylaştığı 'vizeniz onaylandı' (Your visa got approved) tweetini gelen tepkiler üzerine kaldırarak, "Görünüşe göre komik olmak bizim güçlü yanımız değil" açıklamasını yaptı.

Almanya Dışişleri: Komik olmak bizim güçlü yanımız değil, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Birini dört kelimeyle etkile' etiketiyle paylaştığı 'vizeniz onaylandı' (Your visa got approved) tweetini gelen tepkiler üzerine kaldırarak, "Görünüşe göre komik olmak bizim güçlü yanımız değil" açıklamasını yaptı.

'Birini dört kelimeyle etkile' etiketi birçok kişinin tweet paylaşması ile kısa sürede popüler oldu. Bazı kullanıcılar 'Donald Trump azledildi' (Donald Trump is impeached), 'acıktın mı? yemek yapıyorum' (You hungry? I'm cooking) gibi yazılar yazarken, Almanya Dışişleri Bakanlığı da resmi sosyal medya hesabından bu trende katılarak 'Birini dört kelimeyle etkile' etiketiyle 'vizeniz onaylandı' (Your visa got approved) tweetini paylaştı.

Tweet, kullanıcıları ikiye böldü. Kullanıcıların bir kısmı, Almanya'dan vize almanın 'işkence' olduğuna değinerek, yine de bunu komik bulduklarını belirtti. Öte yandan kullanıcıların diğer kısmı da kendi deneyimlerinden bahsederek, vize alma sürecinin gelişmekte olan ülke vatandaşları için 'küçük düşürücü' olduğunu ve bunun hakkında şaka yapıldığını görmenin incitici olduğunu savundu.

Bakanlık gelen tepkiler üzerine söz konusu tweeti kaldırarak, "Görünüşe göre komik olmak bizim güçlü yanımız değil. Tweeti sildik, incinen herkesten özür diliyoruz. Vize alma sürecinin zor olduğunu ve bu kararların insanların hayatını derinden etkileyebileceğini biliyoruz. Meslektaşlarımız bu kararları ciddi bir şekilde alıyor" açıklamasında bulundu.


Almanya, Vize, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:50 Kaynak: DHA
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