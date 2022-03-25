Almanya DİTİB Afrika'da ramazan yardımı dağıtımına başladı - Son Dakika
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Almanya DİTİB Afrika'da ramazan yardımı dağıtımına başladı

25.03.2022 13:15
Almanya DİTİB Afrika'da ramazan yardımı dağıtımına başladı

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) yaklaşan ramazan ayı nedeniyle Nijer'de ihtiyaç sahiplerine yardım paketi dağıtımına başladı.

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) yaklaşan ramazan ayı nedeniyle Nijer'de ihtiyaç sahiplerine yardım paketi dağıtımına başladı.

DİTİB'ten yapılan açıklamada "Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var" temasıyla yürütülen kampanyada DİTİB gönüllülerinin dünyanın en fakir üçüncü Batı Afrika ülkesi Nijer'in Zinder eyaletine bağlı Magarya kentinde gıda paketleri dağıttığı belirtildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle düzenlenen organizasyonun ilk gününde Magarya ve çevresinde ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda paketi dağıtıldı ve 150 kişiye katarakt ameliyatı yapıldı.

Bölgedeki yetimhane ve Kuran kurslarını ziyaret eden DİTİB heyeti, orada kalanlara Kur'an-ı Kerim, eşofman takımı, kırtasiye malzemesi, futbol topu, balon ve şeker dağıttı.

DİTİB gönüllüsü Özkan Güler, mazlum ve muhtaç insanlara Almanya'daki hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdıklarını belirterek, "Gıda paketlerini alan ihtiyaç sahiplerinin gözlerindeki sevincini görebiliyoruz. Bizlere dua ediyorlar, hayırseverler adına dualarını alıyoruz. Yokluk içerisinde insanlara umut olmak çok güzel bir duygu." ifadesini kullandı.

Güler dört gün sürecek gıda paketi dağıtımında 1000 ihtiyaç sahibi aileye yardım dağıtılacağını, 500 kişiye de katarakt ameliyatı yaptıracaklarını aktardı.

Gıda paketlerinin içinde 1000 lira değerinde pirinç, makarna, sıvı yağ, un ve diğer gıda ürünlerinin bulunduğu kaydedildi.

Almanya DİTİB Afrika'da ramazan yardımı dağıtımına başladı
Almanya DİTİB Afrika'da ramazan yardımı dağıtımına başladı
Almanya DİTİB Afrika'da ramazan yardımı dağıtımına başladı
Almanya DİTİB Afrika'da ramazan yardımı dağıtımına başladı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Nijer, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya DİTİB Afrika'da ramazan yardımı dağıtımına başladı - Son Dakika


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