Almanya DİTİB'den Kuzey Makedonya'da burs ve ramazan yardımı - Son Dakika

Almanya DİTİB'den Kuzey Makedonya'da burs ve ramazan yardımı

03.05.2021 16:47
Almanya DİTİB'den Kuzey Makedonya'da burs ve ramazan yardımı, System.String[]

Almanya'nın Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde Kuzey Makedonya'da 500 ihtiyaç sahibi aileye ramazan alışveriş kuponu ve 200 ortaöğretim ile lisans öğrencisine bir yıllık burs dağıtımı gerçekleştirildi.

Almanya'nın Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde Kuzey Makedonya'da 500 ihtiyaç sahibi aileye ramazan alışveriş kuponu ve 200 ortaöğretim ile lisans öğrencisine bir yıllık burs dağıtımı gerçekleştirildi.

Yardım ve burs dağıtımları, DİTİB Eitorf Merkez Camisi Başkan Yardımcısı Anıl Miraç Arslan, DİTİB Lemgo Ahmet Yesevi Camisi Başkanı Ahmet Emin Yılmaz ve Yönetmen Adil Dönmez'den oluşan DİTİB heyetinin Kuzey Makedonya'ya gerçekleştirdiği üç günlük ziyaret kapsamında yapıldı.

Din Hizmetleri Müşavir Vekili Mustafa Tarık Koça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya DİTİB'in ülkedeki 500 ihtiyaç sahibi aileye yardım yaptığını söyledi.

Koça, 200 ortaöğretim ve lisans öğrencisine bilgisayar ve 8 aylık burs verildiğini aktardı.

DİTİB Eitorf Merkez Camisi Başkan Yardımcısı Arslan da Almanya DİTİB olarak bu yıl ilk kez zekat ve fitre kampanyası kapsamında Balkan ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Makedonya, Almanya, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya DİTİB'den Kuzey Makedonya'da burs ve ramazan yardımı - Son Dakika


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