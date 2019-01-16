Son Dakika Haberleri: Almanya: Ditib'le Diyalog Kesinlikle Devam Edecek

Almanya: Ditib'le Diyalog Kesinlikle Devam Edecek

40 dakika önce

ALMANYA'da en büyük İslami cemaat olan ve son dönemde çok fazla eleştiri alan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) yeni yönetimle birlikte yenilenmeye gitmek istiyor.

Almanya: Ditib'le Diyalog Kesinlikle Devam Edecek, System.String[]
ALMANYA'da en büyük İslami cemaat olan ve son dönemde çok fazla eleştiri alan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) yeni yönetimle birlikte yenilenmeye gitmek istiyor. DİTİB'in yeni yönetimi, Köln'deki DİTİB Merkezi'nde gazetecilere yönetim kurulu üyelerini tanıttı. Yeni yönetim kurulu Başkanı Kazım Türkmen, DİTİB'in hedef tahtası haline getirildiğini ve bir çok haksız eleştiriye maruz kaldığını söyledi. Gerilimin acilen azaltılması gerektiğini de vurgulayan Türkmen, değişimin zaman alacağına da dikkati çekti.

İÇİŞLERİ: DİTİB OTONOM BİR KURULUŞ

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Eleonore Petermann, Berlin'de düzenlenen hükümet basın toplantısında DİTİB'li ilgili bir soruya "DİTİB otonom bir kuruluş. Elbette kendi yönetimini seçebilir. Biz yeni yönetimi tanıyoruz. DİTİB'le diyaloğu kesinlikle devam ettirmek istiyoruz. DİTİB'in Almanya'da dini ve sosyal hizmet veren 900 cami derneği üyesi var. Biz İçişleri Bakanlığı olarak, tek tek cami dernekleri, eyalet ve federal teşkilatları arasında farklı yaklaşımlarımızı sürdürüyor ve eleştirel diyaloğu korumak istiyoruz" yanıtını verdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:20 

İslam Birliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Güncel
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