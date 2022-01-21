Almanya doğal gaz stoklarını artırmayı hedefliyor - Son Dakika

Almanya doğal gaz stoklarını arz güvenliğini yüksek seviyelerde tutmak için artırmak istiyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada kış mevsiminin, Almanya'nın doğal gaz stoklarında görülen düşüşle birlikte spekülasyona, fiyat dalgalanmalarına ve jeopolitik gerilimlere karşı daha da savunmasız olduğunu gösterdiğini belirtti.

Habeck, "Bu nedenle, gaz depolama tesislerinin tamamen doldurulması için önümüzdeki kış için hazırlık yapma seçeneklerini iyileştirmemiz gerekiyor." dedi ve bu konuda Alman hükümetinin seçeneklerinin yasalarla sınırlandırıldığını belirterek, gaz depolama tesislerini doldurmayı siyasi bir görev olarak gördüğünü vurguladı.

Habeck, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'dan yapılan gaz teslimatlarında kesinti olması durumunda başka tedarik kaynaklarının bulunabileceğini de belirtti.

Rusya ile yenilenebilir enerji konusunda iş birliği yapabileceklerini, bu konuda büyük potansiyel olduğunu anlatan Habeck, ancak bunun için öncelikle Rusya'nın Ukrayna konusunda gerilimleri azaltması gerektiğini vurguladı

Doğal gazın yüzde 55'ini Rusya'dan alan Almanya'da gaz depolama tesislerinin toplam kapasitesi 24,6 milyar metreküp.

Almanya'nın gaz stoklarında ekonomik toparlanma ile görülen düşüş ve Rusya'dan ek gaz teslimatında sorunlar doğal gazda fiyat tırmanışını tetiklemişti. Bunun sonucunda ise elektrik fiyatları keskin şekilde yükselmişti.