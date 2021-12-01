Almanya Düren Müzesi'nden oyuncaklar Ereğli'ye geliyor - Son Dakika

Almanya Stadt Düren Oyuncak Müzesi, kendi koleksiyonunda yer alan 1920 ve 1950'li yıllara ait oyuncaklardan bir bölümünü Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi'ne armağan edecek.

Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi'nin koleksiyonu giderek büyüyor. Oyuncak Evi'ne çok sayıda oyuncak bağışı yapılırken, bu kez Kardeş Belediye Almanya-Düren'in Oyuncak Müzesi'nden bir grup oyuncak yola çıktı.

Almanya Stadt Düren Oyuncak Müzesi, kendi koleksiyonunda yer alan 1920 ve 1950'li yıllara ait oyuncaklardan bir bölümünü Ereğli'deki Oyuncak Evi'ne armağan ediyor. Belediye Başkanı Frank Peter Ullrich, Yeşiller Partisi Belediye Meclis Üyesi Nermin Ermiş, Türkan Mark, Rudi Mark, Sabine Kieven ve Holger Hilger oyuncaklarla birlikte çektikleri fotoğrafı paylaşarak Ereğli'ye selamlarını gönderdiler. Sabine Kieven, kendi koleksiyonundaki bir bölüm oyuncağı da Kdz. Ereğli Oyuncak Evi'ne gönderiyor.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, oyuncak bağışı için teşekkür ederek "Bu oyuncakları müzemizde sergileyerek Ereğli halkının görmesini sağlayacağız. Kendilerine şükranlarımızı sunuyorum. Biz de Ereğli'de geçmişte oynanan oyuncaklardan örnekler toplayarak kardeş belediyemizin Oyuncak Müzesi'ne göndereceğiz. Oyuncaklar kültürel mirasımızın en önemli parçaları ve kültür elçileri" dedi.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)