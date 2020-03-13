Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier: Koronavirüsün zorda bıraktığı şirketleri kamulaştırmak bir seçenek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier: Koronavirüsün zorda bıraktığı şirketleri kamulaştırmak bir seçenek - Son Dakika

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier: Koronavirüsün zorda bıraktığı şirketleri kamulaştırmak bir seçenek

6 saat önce

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, stratejik olarak önemli Alman şirketlerin koronavirüs salgınından dolayı zor duruma düşmeleri durumunda kamulaştırılabileceğini söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier: Koronavirüsün zorda bıraktığı şirketleri kamulaştırmak bir seçenek, System.String[]

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, stratejik olarak önemli Alman şirketlerin koronavirüs salgınından dolayı zor duruma düşmeleri durumunda kamulaştırılabileceğini söyledi.

Alman "Der Spiegel" dergisine röportaj veren Altmaier, hükümet olarak, ilaç sanayisinde Asya'dan girdi ithalatına bağlılığı azaltarak, ilaç şirketlerinin Avrupa'daki üretim tesislerini yeniden inşa etmeleri için onları desteklemek istediklerini belirtti.

"Önemli alanlarda ulusal egemenliği geri kazanmak için tek taraflı bağımlılıkları en aza indirmek doğru fikir" diyen Altmaier "İlaç üretimi için ortak bir Avrupa projesi hayal edebiliyorum." ifadesini kullandı.

Altmaier, stratejik olarak önemli Alman şirketlerin koronavirüs salgınından dolayı zor duruma düşmeleri durumunda kamulaştırılabileceğini de kaydetti.

" İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) içinde 'başarısız bir devlet' olabileceğinden ve Yunanistan gibi, milyarlarca kurtarma paketine ihtiyaç duyacağından endişe duyuyor musunuz?" sorusuna Altmaier, İtalya'nın bütçe ve koronavirüs nedeniyle zor durumda olduğunu belirterek, "Yine de, ülkenin bu zorluğun üstesinden gelme yeteneğine çok güveniyorum. Avrupa'da birbirimizi desteklediğimizi söylemeye gerek yok." diye cevap verdi.

Koronavirüs konusunda AB'nin başarısı için de Altmaier, bugünkü durumun 2008 finansal krizden farklı olduğunu belirterek, o zaman avronun geleceğinin söz konusu olduğunu fakat son beş yılda avronun büyük ölçüde dengelendiğini vurguladı.

Koronavirüs, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:30 Kaynak: AA
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